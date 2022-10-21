Додик анонсировал в Республике Сербской неформальный референдум

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Всех совершеннолетних граждан Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ), спросят об их отношении к санкциям против РФ и вступлении БиГ в ЕС.

Об этом заявил лидер РС Милорад Додик, победивший на выборах президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сформулируем вопросы, которые будет направлены по почте всем совершеннолетним гражданам Республики Сербской. Это будет не формальный референдум, а выяснение позиций по некоторым вопросам», – заявил Додик журналистам в Баня-Луке 21 октября.

Лидер сербов БиГ также отметил, что все заявления о том, что он как действующий член Президиума Боснии и Герцеговины будто бы тайно поддержал отдельные санкции против России, являются ложью. По его словам, о поддержке антироссийских санкций заявили в структурах ЕС «отдельные безответственные бошняки», вроде главы МИД Бисеры Туркович.

Додик подчеркнул, что официально Босния и Герцеговина не вводила никаких санкций против России, и такие решения не будут приняты Советом министров и Президиумом БиГ ни в настоящем, ни в будущем.

Милорад Додик также сказал, что «есть слишком много доказательств» того, что Республика Сербская не сможет выжить в Боснии и Герцеговине, которая является «плохим местом для РС и сербов».

«РС придется определить свои интересы, и это будет сущностью политических процессов», ­– отметил он.

По его словам, выжить может только конституционная БиГ, в которой нет армии БиГ, Агентства расследований и защиты БиГ, суда, прокуратуры и других органов на центральном уровне.

«Мы по-прежнему готовы жить в конституционной БиГ, а если кто-то не хочет, мы будем бороться против антиконституционной БиГ», – сказал Додик.

В Конституции БиГ ничего не сказано обо всех упомянутых Додиком органах и структурах, но все они созданы под давлением Запада и присвоили себе часть конституционных полномочий Республики Сербской.