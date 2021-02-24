Додик: «БиГ сразу рухнет, как только уйдут иностранные кураторы»

24.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что в случае ухода западных кураторов Босния и Герцеговина рухнет в течение суток.

Об этом Додик сообщил MIS Television, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик в интервью эмигрантскому сербскому телеканалу из Австралии высказал убежденность в том, что у Республики Сербской есть все, чтобы стать независимым государством.

«Бошняки могут мечтать, о чем хотят, это не запрещено. Между тем я хочу, чтобы Республика Сербская была независимой, что вполне реально. Я верю в реальность под названием Республика Сербская, и я не верю в выдумку под названием БиГ , – сказал Додик. – Ожидаю, что Соединенные Штаты и Европа совместно окажут дополнительное давление на БиГ, но никакие решения не могут приниматься без местных структур и легитимных представителей народов страны.

Часто можно услышать, как представители США говорят, что их работа в БиГ не завершена, но границы уже зафиксированы. Как можно сказать, что работа не закончена, а границы зафиксированы? Что же тогда завершено? Вы хотите загнать нас в гетто, в котором Сараево все решит в ущерб сербам? Это невозможно…».

По его мнению, политическая ситуация в БиГ «сложная», поскольку бошнякско-хорватскому энтитету – Федерации БиГ, не удалось сформировать правительство после выборов 2018 года. Но в отличие от Федерации БиГ, ситуация в Республике Сербской стабильна.

«Республика Сербская делает все в соответствии с демократическими принципами… Республика Сербская – единственная самодостаточная республика в БиГ, и если иностранные кураторы уедут, то БиГ исчезнет в течение 24 часов», – добавил Додик.

Сербский член Президиума отметил, что БиГ из европейских стран дало наибольшее количество боевиков «Исламскому государству» (запрещено в России – ред.), и «теперь вопрос в том, где находятся эти боевики».

«Запад хотел бы вернуть их в БиГ, и у нас есть серьезная проблема с ваххабитскими сообществами в БиГ, особенно когда к ним присоединяются мигранты… Сербы и хорваты не доверяют Вооруженным силам БиГ, потому что там концентрируются мусульмане. Потому Республика Сербская, не намереваясь инициировать какие-либо вооруженные действия, планирует обеспечить свою обороноспособность», – подчеркнул Додик.

Додик отметил, что президент Сербии Александр Вучич оперативно реагирует на проблемы Республики Сербской и, не колеблясь, помогает ей.

«Я верю в поддержку Сербии, хотя так называемые «сербиянцы» (поборники либеральной идеологии, согласно которой национальность не важна, важно только гражданство, что схоже с идеологией «россиянства» в противовес русскости – ред.) критикуют все это. Однако то, что мы имеем сегодня от Сербии очень важно для нашего ощущения, что она присутствует здесь», – заметил лидер боснийских сербов.

В заключении Додик обвинил лидеров прозападной оппозиции РС Мирко Шаровича, Бранислава Бореновича, Младена Иванича и нынешнего мэра Баня-Луки Драшко Станивуковича в том, что они «западные холуи и признанные предатели».