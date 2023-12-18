Додик дал понять: Вучич тащит Сербию в американскую кабалу

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Евросоюз находится в деградации и является фактическим инструментом подчинения континента воле США. Альтернативным перспективным объединением является БРИКС, где, в отличие от ЕС, не заставляют отказываться от собственной идентичности в угоду Вашингтону.

Об этом в интервью телеканалу СTVBY заявил президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США и исполняет исключительно команды Запада. Нет суверенной воли стран ЕС… Евросоюз – это объединение, которое пребывает в процессе распада, разрушения, которому уже ничего не поможет. А БРИКС – это самостоятельная инициатива стран, которые хотели ее создать, которая привлекает других. Поэтому мы видим успехи со стремительным расширением этой организации. На мой взгляд, это не блок, который хочет уничтожить Евросоюз. Вероятно, члены БРИКС даже заинтересованы в существовании ЕС и потенциальном партнерстве. Американское доминирование довело до того, что Евросоюз потерял свой суверенитет. Киссинджер говорил, что у Евросоюза нет одного телефона, по которому можно позвонить и дать всем команду, хотя сегодня мы именно это и видим. И все рассказы про их ценности, права человека – это лишь слова, которые не соответствуют действительности. Это видно на примере тех соглашений, которые не соблюдаются, это обычная ложь Запада. По их мнению, мы должны быть счастливы, что рано или поздно станем с ними одним целым. Но ради этого мы должны изменить себе, предать себя, свои традиции, вековые устои, отдать свой суверенитет за это. С другой стороны, есть Украина, которую еще недавно даже не рассматривали в европейских процессах, которую не рассматривали в планах расширения Евросоюза. И тут она незаслуженно получает статус кандидата. Европа договаривается сегодня с Украиной, не понимая, какой она будет по итогу завершения войны и будет ли вообще. Европа считает, что украинские ресурсы должны помочь пережить трудные времена и сохранить идеологию, которая исторически обречена», – заявил Додик.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич продолжает настаивать на перспективе вступления в Евросоюз, хотя поддержка евроинтеграции среди населения стабильно снижается. ЕС требует от Сербии признания независимости захваченного сепаратистами края Косово.

Накануне на лживость евроинтеграционного проекта для Сербии обращала внимание спикер МИД России Мария Захарова.

Она процитировала интервью министра обороны Сербии Милоша Вучевича изданию Politika:

«Сербия должна стать полноправным членом Европейского союза, потому что наши граждане от этого выиграют. Это наше стратегическое обязательство, и мы продолжим работать в этом направлении. Но если кто-то ожидает, что мы на этом пути откажемся от своей национальной ДНК, то этот человек серьезно заблуждается. Мы не вводили и не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации. Мы будем поддерживать партнерские отношения с Китаем, а также с арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками», – сказал сербский министр.

Захарова эти слова восприняла скептически:

«Прекрасная речь. Только вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания. Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые, будучи полноправными членами Евросоюза, вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции – и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции. Ну и не надо сбрасывать со счетов западное коварство: обещают много, а, добившись своего, не выполняют ничего», – напомнила спикер МИД РФ.