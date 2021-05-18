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18.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, ЕС, Политика
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Додик: «Эффективный путь в ЕС – это раздел Боснии и Герцеговины»

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что если бы Республика Сербская была бы...

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что если бы Республика Сербская была бы независимым государством, то оно за три года выполнила бы требования ЕС и стало членом Евросоюза.

Об этом лидер боснийских сербов заявил агентству ANA-MPA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый эффективный путь в ЕС – это разделение БиГ и самостоятельное выполнение условий для членства в нем, – заявил греческому агентству с довольно хитрой завуалированной поддевкой Милорад Додик. – Если бы мы сделали это десять или 15 лет назад, мы уже были бы в ЕС. Мне жаль, что Европа не проявила большей чувствительности к проблеме под названием БиГ, потому что мне кажется, что никто не хочет признать, что БиГ потерпела крах и что она все еще поддерживается на плаву только за счет международной поддержки».

По словам лидера боснийских сербов, возникает «логичный вопрос», пришло ли время для мирного разделения после того, как БиГ «при все поддержке международного сообщества не смогла начать жить, как государство».

«Дейтонским соглашением была установлена граница между Федерацией БиГ и Республикой Сербской, более 70 процентов полномочий, важных для жизни граждан, уже находятся в субъектах. Почему же тогда должна сохраняться иллюзия БиГ, которая никому не нужна в такой форме?», – добавил Милорад Додик.

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