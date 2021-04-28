Додик: «Если Косово можно независимость, то почему нельзя Республике Сербской?»

28.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе онлайн-общения с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и коллегами по Президиуму БиГ лидер боснийских сербов задавал им неудобные вопросы.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Члены Президиума БиГ Милорад Додик, Шефик Джаферович и Желько Комшич провели встречу с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, обсудив появившиеся в региональных СМИ «неофициальные документы» по разделу Балкан и урегулированию проблемы Косово, текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, а также, в целом, ситуацию в Косово и Республике Сербской.

В ходе разговора лидер боснийских сербов подчеркнул, что бошняки настойчиво хотят превратить БиГ в моноэтническую страну, где нет ни сербов, ни хорватов.

«Это своего рода гражданская мистификация, которую они постоянно распространяют, потому что они думают, что это созвучно позиции западных стран, и они создают государственную систему, которая абсолютно неприменима в БиГ», – отметил Додик.

По его словам, если в БиГ сейчас невозможно прийти к соглашению о том, как двигаться вперед, то вполне уместно вести речь о мирном разводе.

«Это то, что я сказал самому комиссару. Поскольку он призвал к искреннему разговору, я искренне сказал ему, что невозможно ожидать, что сербы поддержат признание Косово в качестве независимого государства и оставят Республику Сербскую, чтобы ее убили в БиГ, как думают и как хотят наши соседи», – подчеркнул Додик.

Лидер боснийских сербов сказал, что две почти одинаковые ситуации в Косово и Боснии и Герцеговине не могут иметь двух разных решений. И если Косово признается независимым, то почему Республика Сербская не может быть независимой и по какому принципу?

«Такое отношение вызвало резкую реакцию двух других членов Президиума, а (фиктивный хорватский представитель, выбранный благодаря голосам бошняков – ред.) Желько Комшич покинул мероприятие после того, как я заявил, что у нас есть Комшич, которого другие представители хорватского народа не считают своим законным представителем», – добавил Додик.