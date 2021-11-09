Додик – Госдепу: «Войны не хотим, но от идеи возродить свою армию не откажемся»

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик встретился со спецпредставителем США на Балканах Габриэлем Эскобаром.

Лидер боснийских сербов заявил, что получил возможность напрямую высказать представителю США позицию Республики Сербской по всем проблемным вопросам в Боснии и Герцеговине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе общения с прессой по итогам встречи с Эскобаром Додик заявил о том, что Республика Сербская не откажется от своих намерений относительно возврата дейтонских полномочий, а также выходит из общих для БиГ соглашений об Управлении косвенного налогообложения, общих вооруженных силах и Высшем судебном и прокурорском совете. А через шесть месяцев правительство РС подготовит новое законодательство, чтобы Баня-Дука взяла взять функции защиты, сбора налогов и судебно-процессуального процесса на себя.

«Вооруженные силы БиГ не могут заполнить квоты, предусмотренные для хорватов и сербов, потому что люди не идут в эту армию, а мы не хотим, чтобы вместо нас служили мусульмане, – объяснил Додик. – Я дал Эскобару конкретные предложения. Я сказал ему, что все те, кто бряцает оружием в БиГ, должны стать объектом быстрого реагирования. Международные силы должны быть направлены исключительно против них. Никому не разрешается применять оружие против других…. Война не является вариантом решения каких-либо проблем в БиГ, и все процессы должны быть политическими. Ни я, ни кто-либо из Республики Сербской не призывали к войне как к варианту, и в этом отношении мы абсолютно согласны с тем, что мир должен быть сохранен».

Также лидер боснийских сербов сказал, что проинформировал Эскобара о том, что был единственным членом Президиума БиГ, который поддержал инициативу «Открытые Балкан», а бошняки, в свою очередь, не поддержали этот процесс, поскольку посчитали, что это новый вариант проекта «Великой Сербии». А также согласился с представителем Госдепа, что все спорные вопросы должны обсуждаться на переговорах.

«Я – за, и в Республике Сербской никто не против такого», – заключил Додик.