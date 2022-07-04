Додик идет в президенты

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В руководстве Республики Сербской – энтитета Боснии и Герцеговины – грядут перемены.

Ожидается, что нынешний сербский член президиума Боснии и Герцеговины и лидер Союза независимых социал-демократов Милорад Додик станет президентом республики. А действующий ее глава, Желька Цвиянович, займет место Додика в Президиуме БиГ. С чем связана подобная рокировка, пока сказать сложно.

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Соответствующее решение озвучили члены Главного правления партии на съезде. По его итогам лидер СНСД сказал, что его сила продолжит вести ответственную национальную политику, добавив, что партия показала свой патриотизм, сохранив финансовую и политическую стабильность Республики Сербской в ​​очень трудные времена.

«Нельзя забывать тех, кто создал Республику Сербскую из тогдашнего военного и политического руководства… очень важно, кто возглавит Республику Сербскую и чтобы они приняли нас как реальность в предстоящий период», – сказал политик, который был официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента республики.

Выборы членов Президиума БиГ, Палаты представителей Парламента БиГ пройдут 2 октября. Также в единый день голосования состоятся выборы президента и вице-президентов в Республике Сербской, а также депутатов Скупщины Республики Сербской и парламента Федерации БиГ, относящейся к мусульмано-хорватскому энтитету.

Милорад Додик – известный в регионе русофил, он также выступает за воссоединение республики с Сербией, из-за чего не раз попадал под западные санкции.

Так, на недавней совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Додик отметил, что Венгрия остается страной, на которую смотрит Сербия, а значит, и РС.

«Я сообщил министру Сийярто, что мы должны действовать ответственно в соответствии с ожиданиями людей в Республике Сербской, и что мы не можем присоединиться к санкциям против России независимо от ожиданий некоторых силовых центров», – сказал Додик.

Таким образом он очередной раз подтвердил, что РС идет тем же путем, что и Сербия, в отношении России.