Додик: «Хватит лицемерия: Сараево – не мультиэтничный город»

06.09.2021 20:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик уличил своего коллегу – хорватского члена Желько Комшича во лжи, когда тот назвал столицу страны – Сараево «мультиэтническим городом».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сараево было этнически очищено от сербов, и это было сделано в рамках политики, к которой Комшич принадлежал не только во время войны, но и в мирное время, и которая установила более сотни лагерей для сербов в городе во время войны. Один из них работал даже после подписания Дейтонского мирного соглашения», – ответил Додик на просьбу прокомментировать слова Комшича о Сараево.

Подобную фразу «хорватский» член Президума, занимавший этот пост с 2006 по 2014 годы, а затем с 2018 года, выдал после того, как нынешний Верховный представитель по БиГ, немец Кристиан Шмидт заметил, что Комшич представляет хорватов только условно, поскольку выбран благодаря голосам бошняков, которых в Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ численно больше, и в будущем хорватам нужно будет дать возможность почувствовать себя представленными в органах власти страны.

«Настаивание на этнической легитимности в контексте закона о выборах – это отрицание всех решений Европейского суда по правам человека, – ответил на это Комшич, которого хорватская община БиГ не признает своим лидером и который является верным проводником идей бошнякской элиты Сараево. – Потому что, если исходить из того факта, что легитимен только тот, кто имеет этническую легитимность, то Заключение Венецианской комиссии и постановления Европейского суда по правам человека, которые пытаются устранить, а не расширять этническую дискриминацию, также будут отклонены. Очевидно, что господину Шмидту понадобится больше времени в Боснии и Герцеговине, чтобы ознакомиться с Дейтонскими положениями, чтобы, наконец, увидеть все детали и сложность темы».

После чего он добавил, что Сараево, где он родился и врос, является мультиэтническим городом, благодаря чему он получил голоса от представителей разных общин.

«Сараево не является ни космополитическим, ни многонациональным городом, и все это так благодаря армии, которая наградила Желько Комшича «Золотой Лилией» и благодарностью, обеспечившей ему третий мандат… И для запасного бошнякского члена Президиума было бы лицемерием использовать тех, кто больше не находится в Сараево в полемике с Кристианом Шмидтом. Что касается попыток Комшича добиться легитимности путем цитирования постановлений европейских судов, это не имеет смысла, поскольку Конституция признает серба, хорвата и бошняка членами Президиума БиГ. Это не сербское, хорваты говорят, что он не хорватский, Желько Комшич может быть только бошнякским членом, конечно, запасным, потому что бошняки публично признали Шефика Дзаферовича своим законным представителем», – добавил Додик.

Желько Комшич родился в Сараево в семье хорвата и сербки, причем его дед по линии матери был четником и умер за два года до его рождения, а его дядя по отцу – усташем, погибшим во время войны, возможно, от рук деда или его соратников.

Желько Комшич

Сам Комшич в детстве был крещен в католичестве как хорват, но в зрелом возрасте отказался от конфессиональной принадлежности, признав себя агностиком. Закончил юридический факультет Сараевского университета, женился на бошнячке.

Во время войны 90-х ушел в боевики так называемой Армии Боснии и Герцеговины, удостоившись высшей военной награды Сараево – «Золотой лилии».