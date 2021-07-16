Додик: «Конституционный суд БиГ нарушает Конституцию БиГ»

16.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Конституционный суд Боснии и Герцеговины признал «Закон о поправках к Закону о флаге БиГ», принятый в обход Президиума БиГ, соответствующим Конституции страны.

Иск о неконституционности закона подал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Получив решение Конституционного суда на его запрос о неконституционности утверждения флага страны, который он сделал еще в 2019 году, Милорад Додик заявил, что от этого института больше нечего требовать, кроме уголовной ответственности для его судей за нарушение Конституции БиГ.

«При подаче апелляции я не ожидал, что Конституционный суд БиГ защитит Конституцию, потому что до сих пор он ее не защищал, – сказал Милорад Додик. – Я хотел показать на наглядном примере цели, для которых постоянно используется Конституционный Суд. Этот вердикт также показывает, что Конституционный суд БиГ действует против Конституции БиГ, потому не случайно все его приговоры противоречат интересам Республики Сербской и защищаемого Конституцией и законом сербского народа».

В свое время флаг Боснии и Герцеговины был придуман испанским дипломатом Карлосом Вестерндорпом и навязан этому государству западными кураторами.

При этом сербский член Президиума БиГ даже не стал оспаривать внешнее решение искусственного флага, а просто остановился на том факте, что утверждение поправок к Закону о флаге прошло без согласования с Президиумом БиГ, как того требует Конституция страны.

Таким образом, Додику удалось лишний раз продемонстрировать, что самоуправление постюгославского государства, доведенного до уровня западного протектората, является не более чем фикцией.