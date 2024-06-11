Додик: Мы готовы к разделу Боснии и чувствуем поддержку России

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Республика Сербская намерена выйти из состава Боснии и Герцоговины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент республиаи Милорад Додик.

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В интервью «Известиям» он подтвердил, что республика намерена подготовить до 30 июня проект соглашения о мирном разделении Боснии и Герцеговины в ответ на одобрение Генассамблеей ООН резолюции о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом боснийских мусульман.

«Да, речь идет об абсолютно реальном ответе, он вызван теми обстоятельствами, которые складываются сейчас. Они абсолютно не соответствуют ни закону, ни конституции, ни Дейтонскому мирному соглашению, и поэтому реальное действие, о котором мы говорим, — это ответ на все угрозы и существующие вызовы. Он создаст абсолютно новые условия существования и новую реальность. Так что если вы спрашиваете, реальный ли это выход — да, абсолютно. Но посмотрим, согласится ли другая сторона. Вероятно, они скажут нет, но в любом случае развитие ситуации будет явно в пользу этой инициативы, мы подготовим ее и заключим в виде документа, который будет положен на стол», – сказал Додик.

Он подчеркнул, что РС не придерживаемся никаких других вариантов, кроме мирного.

У него поинтересовались, что чувствует ли он в этом вопросе поддержку президента РФ, с которым встречался 6 июня в ходе ПМЭФ.

«Да, несомненно. Мы поддерживаем друг друга. Очевидно, что наши народы и государства имеют абсолютно одинаковое понимание всего происходящего. Мы видим империалистические замашки извне, и мы видим, как подвергается угрозе идентичность русского и сербского народов. И наше взаимопонимание создает основу для взаимной поддержки. На мой взгляд Республика Сербская и Россия в настоящий момент вообще очень интенсивно взаимодействуют. Мы поддерживаем друг друга на уровне экономики, инвестиций, а также на духовном уровне. Так что, да, мы вместе идем в одном направлении», – резюмировал Додик.