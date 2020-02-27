Додик: «Мы не разрушаем БиГ, но не хотим, чтобы наши права игнорировали»

27.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Две трети парламента боснийских сербов единогласно поддержали два вето своего лидера в его принципиальной позиции по визиту черногорского диктатора Мило Джукановича в БиГ и соглашению между Сараево и Агентством ЕС по безопасности внешних границ.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Народная скупщина Республики Сербской 56 голосами присутствовавших на сессии депутатов (необходимый кворум был достигнут) поддержала два вето сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, касающиеся открытого игнорирования властями Сараево интересов республики.

Первое касалось запланированного ранее центральными властями визита в страну черногорского узурпатора Мило Джукановича, назначенного на 2 и 3 марта.

«Решение о визите было принято без консенсуса и наносит большой вред жизненно-важным интересам Республики Сербской», – говорится в ноте Народной Скупщины.

Напомним, что черногорский узурпатор Мило Джуканович окончательно превратился в нежелательную персону для Баня-Луки (столица РС), после того, как начал открытые гонения на Сербскую православную церковь в своей стране.

Второе вето, одобренное Народной скупщиной, касалось соглашения БиГ с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex, которое было заключено без участия ЕС.

«Соглашение о взаимодействии БиГ и ЕС в отношении деятельности Frontex по большей части не оспаривается РС, но недопустимо принимать его без согласия и участия Министерства внутренних дел РС, поскольку в юрисдикции ведомства находится большая часть пограничной зоны, – говорится в заявлении депутатов. – Также заключение соглашение такой важности не может быть принято при игнорировании мнения члена Президиума БиГ от Республики Сербской».

Что характерно, одна треть депутатов Народной скупщины, представляющая прозападных либералов и просараевских лоялистов, работу сессии проигнорировала.

«Независимо от того, как и куда движется БиГ, в Республике Сербской нет плана насильственного отделения или каких-либо действий, которые могут привести к дестабилизации, угрожающей жизни людей – прокомментировал решения парламента РС Милорад Додик. – Они (власти Сараево и их западные покровители – ред.) сделали хоть что-то, чтобы Республика Сербская и сербы в БиГ чувствовали себя хорошо и комфортно? Есть ли доказательства этого? Будем ли мы, наконец, говорить о сотнях доказательств того, как они пытались уничтожить наши права?».