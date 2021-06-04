Додик: «Мы признаем Верховного представителя в БиГ, если в ООН услышат позицию России»

04.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик от имени Республики Сербской обратился к Генеральному секретарю ООН, членам Совета Безопасности, а также к канцлеру Германии, председательствующей в ЕС.

Лидер боснийских сербов отметил, что Республика Сербская примет новую кандидатуру Высокого представителя по БиГ только после резолюции Совбеза ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик отметил, что Россия несправедливо долгое время не была частью консенсуса, необходимого для работы Совета по выполнению Мирного соглашения в Боснии и Герцеговине. И что в отличие от других стран, назначивших нового Верховного представителя без резолюции Совбеза, Москва считает, что международное право должно соблюдаться.

«Это характерно не только для БиГ и ситуации здесь, Россия требует соблюдения международного права на глобальном уровне, поэтому она поддерживает этот принцип и здесь, – сказал Додик. – Если Совет Безопасности после консультаций с Республикой Сербской, Федерацией БиГ, Хорватией, Сербией подтвердит назначение, оно будет считаться законным и легитимным».

Лидер боснийских сербов также отметил, что проблема мирного разделения БиГ не может быть запретной темой и табуироваться.

«То, что кажется интегрированным, было сведено в одно с помощью использования силы международного фактора… Мирное разделение означает, что люди мирно соглашаются относительно того, как они будут жить и работать. Сербы 25 лет назад изменили свою политику и попытались построить БиГ, в которой они искали себе свое место и уважение, но не получили ничего. Для всех народов БиГ было бы лучше разделиться, вести переговоры и общаться как добрые соседи. Иностранцы этого не хотят, им нужна нестабильная БиГ, чтобы они могли засылать управлять нами Верховных представителей», – заключил Додик.