Додик: «На саммите Движения неприсоединения я представлял не БиГ, а Республику Сербскую»

11.10.2021 19:47 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что в ходе саммита, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, ему удалось донести сербскую правду до членов иностранных делегаций.

Додик сообщил гостям, что БиГ является страной несвободы, протектората США, ряда европейских стран, Японии и Канады, и эти страны разрушают систему ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отбывая на 60-летие Движения неприсоединения, которое отмечается сегодня конференцией в Белграде, Додик предупредил, что будет представлять там только Республику Сербскую.

«Я не такой шарлатан, как Джаферович и Комшич (бошнякский и якобы хорватский, но избранный голосами бошняков вопреки воле боснийских хорватов, члены Президиума БиГ), которые ложно представляют себя, я так не буду, – сказал лидер боснийских сербов. – Все трое членов Президиума БиГ были приглашены на этот саммит по отдельности, но эти двое отказались ехать в Белград, вот и я не буду говорить от их имени, поскольку они сами знают, как обращаться в ООН или куда-то еще… БиГ является симулякром, грубо игнорирующим два народа – сербов и хорватов».

После первого дня саммита, который продлится завтра, и ряда двусторонних встреч с лидерами различных государств Додик сообщил, что у него была возможность донести до них, что США, ряд европейских стран, Япония и Канада являются частью незаконного Совета по выполнению Мирного (Дейтонского) соглашения.

По его мнению, эти государства навязывают определенные решения и снова поддержали незаконного Верховного представителя, который вмешался в законодательные и конституционные вопросы БиГ.

«У меня была возможность сказать, что эти страны разрушают систему ООН, что им не нужно разрешение Совета Безопасности ООН для назначения Верховного представителя, и что они пытаются навязать человека, который – опять же блефует, что он Верховный представитель и имеет некоторую власть в БиГ. Если Босния хочет быть страной, она должна сначала избавиться от международной опеки и стать свободной, и ее народы, граждане могут договориться о том, какое будущее БиГ возможно. Все остальное ведет к расколу, и я очень четко сказал, что страна вот-вот распадется, и те, кто держат этот протекторат и управляют им, проявляют растущую нервозность и пробуют различные угрозы санкций и, вероятно, скоро начнут угрожать грубой силой», – заключил сербский член Президиума.