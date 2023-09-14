Додик надсмотрщику Запада за Боснией: «Сегодня вы угрожаете мне, завтра бьете людей на улицах»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Республики Сербской Милорад Додик написал открытое письмо Верховному представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

В нем он предложил немецкому дипломату для начала подтвердить свои полномочия в ООН, а уже после лезть в Боснию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Додик отметил, что на свой пост Шмидт был назначен в нарушение процедур, установленных Приложением 10 к Дейтонскому мирному соглашению – без согласования в Совбезе ООН.

«Вы не Верховный представитель. Вы не представляете международное сообщество в БиГ, вы не представляете иностранные государства, подписавшие Приложение 10, вы не представляете никого. Высоким представителем был господин Инцко. Им был господин Лайчак. И был господин Петрич. Карл Бильт. Не говоря уже о том, что их избирали и назначали. Не вас», – написал лидер боснийских сербов.

По словам Милорада Додика, Шмидт преподносит себя в ложном свете и тем самым компрометирует международное сообщество в Боснии и Герцеговине и оскорбляет немецкий народ.

«В то же время вы унижаете сербов, бошняков, хорватов и всех остальных, живущих в Боснии и Герцеговине, отнимая у избранных ими представителей право принимать законы. Вы превращаете Боснию и Герцеговину в колонию, когда вместо Парламентской скупщины принимаете законы, а затем навязываете закон, который защищает вас и наказывает тех, кто выступает против вашего беззакония. Вы приехали в БиГ без разрешения и угрожаете. Сегодня вы угрожаете мне, а завтра вы будете избивать граждан на улицах Сараево, потому что вам не нравится, как они на вас смотрят», – отметил президент Республики Сербской.

Лидер боснийских сербов также подчеркнул, что очень уважает Баварию, откуда родом Шмидт и которая имеет такой суверенитет внутри Германии, который сегодня отстаивает Республика Сербская в БиГ.

«Не пытайтесь сделать в БиГ то, чего вы сначала не позволили бы в Баварии… Вместо угроз добейтесь подтверждения вашего избрания от сторон, подписавших Приложение 10, и соответствующей резолюции о назначении от Совета Безопасности ООН. Если вы не знаете, штаб-квартира Совета Безопасности ООН находится на Ист-Ривер в Нью-Йорке, в большом здании. Легко добраться и найти. Но очевидно, что вы не можете пройти там, а значит и здесь», – заключает Додик.

Республика Сербская на официальном уровне не признает нынешнего надсмотрщика Запада за Боснией, немца Кристиана Шмидта, который был назначен ЕС на это пост в обход процедуры утверждения его кандидатуры в Совбезе ООН. И это согласование тот бы не прошел, поскольку против этой фигуры резко выступали Россия и Китай.

Тем не менее, заняв этот пост, Шмидт продолжил сербофобскую политику своих предшественников, выпустив законы передающие имущество и территории РС в ведение Сараево. А также зачистив Конституционный суд БиГ от сербских судей. В ответ РС объявила решения Шмидта не действующими на своей территории.

Запад давно желает подчинить Республику Сербскую бошнякской элите Сараево, поскольку политика ее руководства не позволяет Боснии и Герцеговине вступить в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям.