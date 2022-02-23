Додик: «Не позволим БиГ принять антироссийские решения!»

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Новости Украины

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не допустит решений, которые поставят под угрозу отношения с Россией.

Лидер боснийских сербов считает, что для БиГ лучше сохранять нейтралитет в отношении ситуации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик публично высказался в связи с обострением на Украине, в очередной раз отметив, что политика военного нейтралитета и удаления БиГ от НАТО, поддерживаемые Республикой Сербской, но оспариваемые Федерацией (бошнякско-хорватской – ед.) БиГ, являются правильными.

«БиГ не будет занимать чью-либо сторону в вопросе об Украине, – сказал лидер боснийских сербов. – Но если бы мы были в НАТО, и случился бы военный конфликт, мы были бы обязаны участвовать в нем, а это никому в БиГ не выгодно».

Сербский член Президиума БиГ считает, что лучше всего сформулировать позицию, согласно которой страна не будет занимать позицию одной из сторон конфликта, и никогда не изменять такому подходу.

«Позиция моих коллег и общественности в Федерации Боснии и Герцеговины известна. Мы из Республики Сербской не можем допустить принятия каких-либо решений или интерпретаций, которые навредили бы или разрушили наши отношения с Россией…. России, Китаю, США и Евросоюзу необходимо сесть и согласовать устойчивую политику, которая даст всем мир», – считает Додик.