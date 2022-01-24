Додик ответил британскому послу: «Вы ведете себя в БиГ, как в своей колонии»

В своем блоге посол Великобритании в Боснии и Герцеговине Мэтью Филд выступил с обвинениями в адрес сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика и Народной скупщины Республики Сербской .

В ответ Додик отметил, что иностранные дипломаты ведут себя в БиГ, как в своей последней колонии в Европе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мэтью Филд

В своем блоге посол Великобритании в БиГ, открытый гей Мэтью Филд написал, что Милорад Додик и Народная скупщина Республики Сербской пытаются свести на нет прогресс, якобы достигнутый в этой стране за последние 26 лет. Делается это, по мнению британца, с целью отвлечения местного населения от коррупции царящей в сербском энтитете.

«Посол Филд лишь подтверждает мой тезис о том, что БиГ является последней колонией в Европе, где иностранные дипломаты ведут свою деятельность так же, будто бы находятся в собственных странах, – прокомментировал Додик запись Филда агентству «Срна». – БиГ была их экспериментом в течение 26 лет, и никто из них не ответил, почему этот эксперимент не удался. Все, что мы слышим от них, а они вообще не должны комментировать внутренние проблемы БиГ, это коррупция, и, конечно же, на сербской стороне».

Додик задал риторический вопрос, почему тогда не попали в аналогичные кризисы другие страны мира, если только коррупция могла остановить прогресс в БиГ?

«Или коррупция есть только здесь, где их Верховный представитель получает зарплату в 25 тысяч евро в месяц, а налоги не платит ни в своей стране, ни в стране, колониальным надсмотрщиком которой является? Я согласен с послом Великобритании в том, что кризис в БиГ должен завершиться без последствий, и предлагаю начать с его блога и ответственности посла Филда за вмешательство в суверенитет БиГ», – добавил лидер боснийских сербов.