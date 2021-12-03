Додик получил льготную цену на газ для Республики Сербской – в Сараево кусают локти

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Россия сохранит существующую цену на газ (290 долларов за тысячу кубометров) для Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины).

Об этом договорился член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорад Додик на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

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По словам Додика, российский лидер также поддержал идею строительства продолжения газопровода «Балканский поток» в Республику Сербскую.

«Босния и Герцеговина – это такое странное государство, в котором полномочия энтитетов гораздо выше, чем полномочия регионов в других странах. Друзьям Россия всегда дает скидки. Поэтому то, что Сербия получила газ по 270 долларов, а Республика Сербская по 290, вполне закономерно. Это единственные две страны в Европе, которые не ввели санкции против России, которые поддерживают российскую политику, с которыми есть регулярное общение. Уровень контактов с этими странами беспрецедентен. Это надо беречь и хранить», – заявил «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

Он считает, что представители мусульмано-хорватской федерации, образующей вместе с Республикой Сербской Боснию и Герцеговину со столицей в Сараево могут обратиться к Милораду Додику, чтобы получить газ по приемлемой цене.

«Может быть, по такой же цене, но это вопрос политической лояльности, давайте называть вещи своими именами. Зима, говорят, будет холодной», – отметил Бондаренко.