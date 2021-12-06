Додик: Путин отлично осведомлен о происходящем на Балканах

06.12.2021  13:20 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Балканы, Босния, Политика, Россия


На Балканах должна быть в приоритете воля балканских народов, а не западный интервенционизм, который имел место на протяжении десятилетий и не помог принятию верных решений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Независимой газетой» интервью основателю проекта «Балканист» Олегу Бондаренко заявил президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцоговины) Милорад Додик, рассказавший, как прошел его визит в Москву и встреча с президентом РФ.

На Балканах должна быть в приоритете воля балканских народов, а не западный интервенционизм, который...

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«Путин произвел на меня впечатление тем, насколько он хорошо осведомлен о происходящем на Балканах. У президента России много дел по ежедневной повестке, но он был более чем готов выслушать то, что я хотел сказать, и задавал вопросы о том, что его интересует. Мы достигли высокой степени согласия во всем, прежде всего относительно необходимости соблюдения международного права на Балканах и на территории БиГ», – сказал Додик.

«Также мы согласились, что воля балканских народов должна быть в приоритете и что западный интервенционизм, который имел место на протяжении десятилетий, совершенно не помог принятию верных решений. Я сказал президенту, что в регионе сохраняется состояние постоянного кризиса, поскольку народы на территории Балкан, особенно в БиГ, из-за западного вмешательства не могут самостоятельно выбирать для себя лучшее будущее», – добавил политик.

Он сообщил, что ранее много раз встречался с Путиным и может сказать, что нынешняя встреча действительно была хорошей, всеобъемлющей.

«Мы беседовали о разных политических и экономических темах, а также о культурном сотрудничестве. Я благодарен за то, что небольшая Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины, пользуется вниманием России и имеет возможность в моем лице общаться с президентом Путиным», – резюмировал Додик.

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