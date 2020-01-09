Додик: Республика Сербская должна стать независимым государством

09.01.2020, Москва, Елена Острякова

Республика Сербская не должна отказываться от своего первоначального намерения стать независимым государством.

Об этом в интервью телерадиокомпании Республики Сербской заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Республика Сербская была «подавлена» Дейтонским мирным соглашением о создании Боснии и Герцеговины, но она все еще остается государством с 9 января 1992 года.

«Почему бы не позволить ей? Неотъемлемой частью конституции являются международные конвенции, в которых говорится, что народы имеют право на самоопределение. Но они не позволяют говорить об этом, потому что у них есть три иностранных судьи и два боснийца в Конституционном суде, которые будут оспаривать каждое решение такого рода», – сказал Додик.

Он подчеркнул, что немногие нации, такие как сербы, имеют два государства – Республику Сербскую и Сербию – и отмечают два праздника 9 января и Сретенье 15 февраля, как национальный день Сербии.

«Республика Сербская родилась в мире. В то время в Боснии и Герцеговине не было вооруженных конфликтов. Они начались только после референдума боснийцев и хорватов 1 марта. К счастью, тогда мы были разграничены. Но после войны были потрачены усилия, чтобы преуменьшить значение Республики Сербской», – отметил Додик.

Напомним, что 9 января 1992 года президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович потребовал от Белграда признания независимости БиГ от Социалистической Федеративной Республики Югославии. Депутаты от боснийских сербов немедленно покинули республиканский парламент и почти сразу же провозгласили создание «Республики Сербского народа Боснии и Герцеговины из Боснийской Краины и восточной Боснии».

Республика Сербская считается энтитетом в составе Боснии и Герцеговины с 21 ноября 1995 года в результате соглашения, подписанного на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо).