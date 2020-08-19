Додик: «Республика Сербская закажет российскую вакцину в сентябре»

19.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что готов лично отправиться в Россию за новой вакциной от коронавируса.

По словам лидера боснийских сербов, если Россия намеревается прививать своих граждан, то и сербам не стоит слушать западные байки и чего-то опасаться.

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«Россия никогда ни о чем не просила, она сама производит вакцины и в первую очередь будет использовать ее для защиты своего населения, этим занимается государство, в отличие от многих западных медицинских компаний, которые относятся к коммерческому типу, – прокомментировал ситуацию лидер боснийских сербов. – Сейчас создано много шума из-за того, что Россия выпустила новую вакцину. Но Россия никого ни к чему не принуждает. У нас хорошие отношения, и я верю, что в сентябре или октябре мы будем в России и осуществим задуманное (закупку)».

При этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Милорад Додик заверил журналистов, что вакцинация в Республике Сербской будет проходить добровольно.

«Тот, кто доверяет и захочет это сделать (вакцинироваться – ред.), получит такую возможность, и, вероятно, это будет не единственная вакцина. Поскольку все в мире политизировано, даже вакцины, то, скорее всего, появятся русские, британские, американские вакцины, так что пусть каждый выбирает, что он хочет. Тому же, кто ничего не хочет, ничего и не нужно будет делать».

Ранее премьер-министр Республики Сербской БиГ Радован Вишкович направил официальный запрос через посольство России на закупку миллиона доз российской вакцины от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в сербском энтитете продолжает оставаться сложной, только за последние сутки там выявлены 106 случаев заражения COVID-19.