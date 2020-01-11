Додик: Сербия не даст Косово стать членом ООН
Позиции Сербии на переговорах по Косово сильны, албанцам не удастся добиться международного признания независимости захваченной сепаратистами сербской провинции.
Об этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью газете «Франкфурт ньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Белград занимает сильную переговорную позицию, и там ничего не может быть решено без согласия Сербии, поэтому Косово не может вступать в международные организации и не может стать членом ООН.
Сегодня у него есть последовательная политика по решению этого вопроса, и я, безусловно, полностью поддерживаю усилия Белграда и президента Александра Вучича в этом направлении», – сказал Додик.
Косово не признают 95 государств, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН.
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