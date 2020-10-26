Додик: «Сербская община Сараево была уничтожена»

26.10.2020, Белград, Алексей Топоров

В Боснии и Герцоговине завершила работу Международная независимая комиссия по расследованию страданий сербов в Сараево в 1991-1995 годах.

Вкратце о результатах расследования рассказал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, сообщило РТРС.

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«В Сараево полностью стерта и уничтожена сербская община, более 150 тысяч человек оставили город , а сербы имели там более 50 тысяч единиц жилья и каждое в среднем стоило100 тысяч марок, и это минимум, а в целом выходит сумма 50 миллиардов марок, – прокомментировал вывод экспертов Додик. – Все это осталось в Сараево, и бошняки получили все это по низкой стоимости, а многое было просто присвоено, например, квартиры военнослужащих Югославской народной армии».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», лидер бошняков добавил, что факты говорят о том, что в многочисленных лагерях для сербов в Сараево людей истязали, а трупы убитых бросали в ямы вокруг Сараево и пытались скрыть это от мирового сообщества.

«Что мы получили из этого документа? У нас есть, я верю, правда, и мы хотим полной правды – сказал Додик, призвав всех, у кого есть какие-либо факты о событиях времен войны в Сараево, представить их, поскольку отчет будет постоянно дополняться.

Сербский член Президиума БиГ добавил, что написание отчета комиссии по Сараево было обязательством, возложенным на страну иностранцами.

«Это была обязанность, которую сами по себе выполняли иностранцы, через Суд по правам человека был запрошен отчет от мусульман Сараево, чего мусульмане, конечно, никогда не делали, но именно поэтому иностранцы заставили тогдашние власти Республики Сербской сделать доклад, на который они позже ссылались даже в судебных процессах в Гааге, – отметил Додик.- Он сказал, что доклад был фактически составлен иностранцами, а тогдашняя власть Республики Сербской просто приняла его как собственный.

Нынешние правительство и парламент Республики Сербской отменили этот отчет, который был полон неточностей, и было решено сделать правильный отчет по Сараево и новый отчет по Сребренице, который, я полагаю, будет закончен максимум через месяц», – заявил Додик.

По словам лидера боснийских сербов, принятый руководством Республики Сербской отчет был написан экспертами со всего мира. Председателем комиссии по расследованию страданий сербов в Сараево является эксперт из Израиля, профессор Еврейского университета и эксперт в области истории радикального исламизма Рафаэль Исраэли.