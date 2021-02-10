Додик: «Сербы никогда не забудут историческое «Нет» Виталия Чуркина»

10.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик поздравил МИД России с Днем российского дипломата.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжает развивать и укреплять славные традиции своих предшественников, работая на благо себя и стран всего мира, проводя мирную политику с целью стабильного и безопасного будущего, – сказал Милорад Додик. – Российские дипломаты соблюдают основные принципы международного права и системную роль ООН, участвуют в борьбе с терроризмом и разрешают все кризисные ситуации».

Сербский член и председатель Президиума БиГ также отметил, что 10 февраля он не мог не вспомнить «о великом человеке и дипломате Виталии Чуркине».

«Виталий Чуркин – дипломат, который в решающий для сербского народа момент наложил вето на решение Совета Безопасности ООН относительно Резолюции, представленной Великобританией, которая обвиняла весь сербский народ в вымышленном геноциде.

В этой связи сербский народ выражает огромную благодарность России и послу Чуркину, скончавшемуся 20 февраля 2017 года», – напомнил Додик.

По словам Додика, благодаря России и послу Чуркину голос Республики Сербской был услышан в Совете Безопасности, и правда о сербском народе и гражданской войне в БиГ стала более ясной, в отличие от более ранних периодов, когда она была односторонне и пристрастно представлена ​ западными провокаторами.

По случаю Дня дипломата посол России в БиГ Игорь Калабухов, представитель аппарата Додика – Бошко Томич и градоначальник Восточного Сараево Любиша Чошич возложили цветы к памятнику бывшему послу России в ООН Виталию Чуркину в этом городке, бывшем до войны пригородом боснийской столицы

На памятнике Чуркину в Восточном Сараево написано «Спасибо за русское «Нет».