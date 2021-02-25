Додик сказал кандидату в надсмотрщики от Запада, что в Боснии ему не место

25.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член и председатель по ротации Президиума БиГ Милорад Додик пообщался по телефону с кандидатом на пост Верховного представителя Кристианом Шмидтом.

Додик сообщил Шмидту о позиции Республики Сербской по этому международному институту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик сказал Шмидту о том, что «необходимо закрыть Офис Верховного представителя по БиГ (OHR – Office of the High Representative). Но понимая, что Запад не пойдет на это, добавил, что «порядок назначения и полномочия Высокого представителя определяются исключительно в Приложении 10 к Дейтонскому соглашению».

А также, что «ответственность за будущее государства лежит на избранных представителях правительства, и все процессы, в том числе помощь международного сообщества, должны основываться на воле народа и желании мира».

Германский Бундестаг (Германия имеет полномочия выдвигать кандидатуру, поскольку в этом году председательствует в ЕС) недавно официально утвердил кандидатуру Кристиана Шмидта, который должен сменить на посту Верховного представителя по БиГ австрийца, сербофоба Валентина Инцко.