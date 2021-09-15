Додик: «У нас есть своя республика, но наша Родина – это Сербия»

15.09.2021 21:42 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик принял участие в торжествах в честь Дня сербского единства, свободы и государственного флага в Белграде.

Лидер боснийских сербов попросил соотечественников из Сербии не называть его земляков «боснийцами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Милорад Додик вместе с президентом Сербии Александром Вучичем, патриархом Сербским Порфирием, премьер-министром Анной Брнабич, министрами правительства, спикером Народной скупщины Ивицей Дачичем, послами сорока государств – принял участие в центральных торжествах, проходивших на Савской площади Белграда у памятника основателю сербской государственности Стефану Немане.

Примечательно, что скульптурная композиция была выполнена народным художником России, профессором Александром Рукавишниковым и торжественно открыта в январе текущего года.

«Мы всегда проявляли единство в самые трудные исторические моменты, и это задавало характер нашего народа, чем он и отличался от других, – сказал Додик, обращаясь к собравшимся. – Мы проходили свои голгофы, но мы не сдали свободы, которая находится в наших генах, потому что серб не может жить без свободы. Мы не боснийцы, мы сербы. Сербы православные, мы говорим по-сербски, мы пишем кириллицей, мы празднуем славу, и ничто не связывает меня со словом босниец. Так что уверенно называйте нас – сербы».

При этом лидер боснийских сербов отметил, что и он, и его земляки всегда смотрят в сторону Сербии, которую любят.

«У нас есть республика, но наша Родина – Сербия. Считаю, что сейчас наступил век нашего единства, и не думайте, что мы призываем к винтовкам и пушкам, нет. Мы призываем к миру и сотрудничеству», – заключил Додик.