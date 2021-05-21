Додик выступил против отправки Караджича на верную гибель в британскую тюрьму

21.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик написал письмо председателю Международного остаточного механизма для уголовных судов Кармелу Агиусу, попросив пересмотреть решение по-поводу Радована Караджча.

Ранее Остаточный механизм принял решение отправить первого президента Республики Сербской отбывать пожизненной срок в тюрьму Великобритании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Милорад Додик объяснил, что отправил письмо Агиусу, после того, как Международный суд в Гааге отклонил возражение защиты против решения отправить Караджича в Великобританию для отбывания пожизненного заключения.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вашим решением о том, что первый президент Республики Сербской господин Радован Караджич должен отбывать тюремный срок в Великобритании, – написал лидер боснийских сербов, отмечая, что британские тюрьмы пользуются дурной репутацией из-за того, что в них негласно заправляют исламисты. – Я сожалею, что вы не приняли во внимание последнее возражение, направленное вам юридической командой господина Караджича, которое содержало многочисленные аргументы, по которым вы должны были немедленно отозвать это решение».

Милорад Додик предупредил, что физическая безопасность Караджича будет «абсолютно поставлена ​​под угрозу», если его переведут в любую из тюрем в Великобритании.

«С вашей стороны нет никаких дополнительных и конфиденциальных гарантий того, что основные права человека и гражданина будут защищены в английской тюрьме, и что Караджич не подвергнется реваншизму некоторых других групп заключенных», – написал сербский член Президиума БиГ, попросив Агиуса пересмотреть свое решение и отправить Караджича в тюрьму другой европейской страны.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.