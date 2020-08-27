27.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Босния, Выборы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США, Украина
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Додик выступил против превращения избирательной системы БиГ в подконтрольный придаток США


Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик намерен представить Народной скупщине Республики Сербской проект соглашения между ЦИК БиГ и Американским агентством по избирательным процессам.

По мнению лидера боснийских сербов, суть этого планирующегося между Сараево и Вашингтоном соглашения нарушает интересы Республики Сербской и посягает на суверенитет избирательного процесса.

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«Соглашение позволяет этому американскому агентству заниматься вопросами списков избирателей в БиГ и многими другими вопросами, дает иностранцам доступ к непосредственному участию в процессе и позволяет контролировать его, – рассказал сербский член Президиума БиГ. – В течение 72 часов я представлю его текст депутатам Народной скупщины Республики Сербской и попрошу их заявить, готовы ли они поддержать защиту жизненно важных интересов энтитета».

Милорад Додик считает, что если не будет политического большинства в парламенте РС для того, чтобы заблокировать соглашение, негативные долгосрочные последствия от его заключения сербскому энтитету БиГ еще предстоит увидеть.

Меморандум передает американцам право осуществлять кибербезопасность избирательного процесса, контролировать финансирование политических партий. То есть, ставит выборы на территории Боснии и Герцеговины под полный контроль Вашингтона.

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