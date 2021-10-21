21.10.2021 15:14 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Бошнякскому и номинально хорватскому (избран голосами бошняков и не признается представителями хорватской общины своим лидером) членам Президиума БиГ Шефику Джаферовичу и Желько Комшичу не удалось ратифицировать соглашение с организацией Исламское сообщество.

Против текста документа, дающего преференции мусульманам по отношению к православным и католикам, выступил боснийский член Президиума БиГ Милорад Додик.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», последняя сессия Президиума БиГ была отмечена неудачной попыткой «хорватского» и бошнякского членов Желько Комшича и Шефика Джаферовича принять соглашение между БиГ и Исламским сообществом, которого ждали пятнадцать лет. Против их намерения выступил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, поскольку он считает, что это соглашение является попыткой дать исламскому сообществу доминирующее положение в БиГ.

Характерно, что аналогичное соглашение не прошло и через Президиум прошлого созыва, когда за него проголосовал только представитель бошняков Бакир Изетбегович, а против выступили сербский и хорватский Младен Иванич и Драган Чович.

«Я не имею ничего против урегулирования отношений между БиГ и Исламским сообществом, но не так, как это указано в соглашении, изобилующем дискриминацией, что отличает его от соглашения, которое БиГ ранее подписала со Святым Престолом в 2006 году и Сербской православной церковью в 2007-м,- отметил лидер боснийских сербов. – Я оцениваю эту редакцию, как нечто неприемлемое и унизительное, что имеет больше отношения к политике, чем к религии. К тому же совершенно неприемлемо менять процедуру принятия соглашения, поскольку соглашения с Ватиканом и Сербской православной церковью были приняты в рамках парламентской процедуры, а не в рамках Президиума БиГ.

Додик отметил, что в тексте соглашения указывалось, что ислам является традиционной для БиГ религией, чего не говорилось в соглашениях с Ватиканом и СПЦ:

«Похоже, что через 15 лет они (бошнякский и «хорватский» члены Президиума БиГ – ред.) обнаружили, что Исламское сообщество является традиционным, а Сербская Православная Церковь и Ватикан – иностранными образованиями. Они хотят сказать, что сербы и хорваты, православные и католики являются здесь иностранцами, и что единственным фактором традиционности здесь является ислам, что можно интерпретировать как послание православным и католикам – уезжайте отсюда, вы здесь чужие».

Соглашение, предложенное Комшичем и Джаферовичем, дает мусульманам права, которые не были даны православным и католикам. Так работникам государственного сектора предполагалось выделять время для намаза, а также право на перерыв во время ифтара и сехуры ходе месяца Рамадан. Кроме того, им гарантировалось право отсутствовать на работе с целью совершения хаджа – многодневного паломничества в Мекку. Документ говорил, что мусульмане, занятые в государственном и частном секторах, могут совершать молитвы на рабочем месте, одеваться и выглядеть в соответствии со своими религиозными убеждениями, что, по мнению экспертов, может привести к тому, что в БиГ узаконят ношение паранджи и хиджаба на госслужбе.