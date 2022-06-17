Додик: Запад ставит Украину в безвыходное положение

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Новости Украины

Запад пытается победить Россию на поле боя руками Украины и не делает ставку на мирный процесс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, посетивший Петербургский международный экономический форум.

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Он сказал, что во время предстоящей встречи с российским президентом готов обсудить текущие события вокруг Украины.

«Безусловно, это важная политическая тема. Поэтому, если Владимир Путин будет готов поговорить об этом, почему нет. Мне будет важно слышать его мнение, как от друга, его видение данной ситуации», – говорит Додик в интервью «Известиям».

Давая оценку этому кризису, он заметил, что «Запад игнорировал те страхи и опасения, о которых неоднократно говорила Россия», касавшиеся оправданного опасения «приближения военной инфраструктуры к своим границам».

«И поэтому мир пришел к тому столкновению, которое сейчас происходит в Украине. Вероятно, кто-то на Западе этого столкновения между Москвой и Киевом хотел», – считает лидер боснийских сербов.

Он отметил, что его беспокоит факт отсутствия переговоров между противоборствующими сторонами.

«Увы, складывается впечатление, что в этом столкновении Запад хочет победить Россию, не принимая при этом активного участия в боевых действиях, а лишь поставляя вооружение Киеву. Поэтому никто не спешит с договоренностями. Как будто бы ожидают, что вопрос решится в военном плане. Вероятно, Запад пытается найти возможности добиться победы над Россией. Но, как и любая война, и это столкновение несет, в первую очередь, страдания и жертвы среди населения. Запад, когда-то, по гуманитарным причинам уже бомбил сербов. И сейчас так же из якобы гуманитарных целей поставляется вооружение Украине. При этом ставя саму Украину в безвыходное положение», – резюмировал Додик.