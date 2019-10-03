Додон боится обсуждать с Санду вопрос Приднестровья

03.10.2019, Москва, Елена Острякова

Очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», который состоится в Братиславе 9-10 октября, не будет продуктивным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Считающийся пророссийским президент Молдовы Игорь Додон признался, что для него сейчас важнее сохранение коалиции с проевропейским блоком ACUM, чем решение приднестровской проблемы.

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«У нас есть идея такого плана, но наши партнеры еще не готовы его обсуждать. Если они боятся говорить слово СНГ и ехать в Москву, то ставить сейчас вопрос политического урегулирования в Приднестровье – это взрывать коалицию. А мы хотим поддержать эту коалицию», – сказал Додон интервью телеканалу NTV Moldova.

По его словам в этом году на решение приднестровской проблемы рассчитывать нельзя.

«Можем рассчитывать, но не в этом году, если коалиция продержится до весны. Только в этом формате мы могли бы убедить внешних партеров, что можно двигаться. Ради этого можно и нужно держать эту коалицию. Должен быть консенсус внутри здесь. То, до чего мы договоримся здесь, нужно согласовать с Тирасполем и потом предложить нашим внешним партнерам», – сказал Додон.

Пока консенсус между партнероами по коалиции не просматривается. Премьер-министр Молдовы Майя Санду отвергла возможность подписания документа, подразумевающего «создание двух отдельных юридических единиц в составе единого государства» как противоречащего национальным интересам страны, передает infotag.md.

«К тому же, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. Кроме того, это невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации», – заявила Санду.

Глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкирх заявил в интервью агентству «Молдпрес», что участники встречи в Братиславе хотели обсудить особый статус Приднестровья, но потом решили, что это делать рано. По его словам, мандат миссии «исключает идею независимости Приднестровья», но допускает автономию по модели Гагаузии. При этом Молдова не может стать федеративным государством