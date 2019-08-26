Додон: Будем продолжать политику «и вашим, и нашим»

26.08.2019, Кишинев, Максим Карпенко

Молдавия не будет делать выбор в пользу Москвы или Вашингтона в условиях нового геополитического противостояния России и Запада.

Об этом в эфире телеканала «ОНТ» заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам удалось возобновить хорошие отношения с Российской Федерацией, с нашими партнерами из СНГ. Мы именно эту идею проводим в последние годы, она поддерживается большинством граждан Республики Молдова. Я считаю, что мы должны жить в хороших отношениях со всеми, мы не должны быть разменной монетой в геополитических битвах больших игроков – России, США, Евросоюза, поэтому мой посыл и Западу, и России, и Востоку всегда был, что мы будем дружить со всеми, но не будем дружить с кем-то против кого-то.

Да, у нас есть соглашения, подписанные с Европейским союзом, которые мы воспринимаем как возможность поменять ситуацию и качество жизни здесь, в Молдове. Но я не думаю, что Молдова станет членом Европейского союза. Европа сама не готова к расширению и они об этом открыто говорят…

Да, мы являемся членами СНГ, мы получили статус наблюдателя ЕврАзЭс, мы первая из стран, которая получила это статус, и мы должны развивать эти отношения, это наши традиционные рынки, это наши братья. Поэтому и по этому направлению нужно возвращать стратегическое партнерство. Я думаю, что это единственный выход для таких стран, как Молдова», – заявил Додон.