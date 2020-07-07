07.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Додон доигрался с молдавскими западниками и бандитами


Конституционный суд Молдовы запретил сегодня президенту страны Игорю Додону распускать парламент и проводить его перевыборы одновременно с президентскими в ноябре.

По мнению экспертов, нежизнеспособность молдавского парламента была очевидной с момента его избрания в феврале прошлого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Условно он поделен натрое: считающиеся пророссийскими социалисты, две проевропейские фракции и две фракции, созданные криминальными олигархами, которые в прошлом году сбежали из страны.

Самая крупная фракция социалистов последовательно пробовала создавать коалицию и с проевропейцами, и с частью освободившихся из-под олигархического влияния депутатов. Обе попытки оказались неудачными. Сейчас олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор активно перекупают депутатов, угрожая отставкой правительства.

Поняв, наконец, что убедить народных избранников отказаться от миллионов долларов (по слухам, именно столько дают перебежчикам) невозможно, Додон заговорил о перевыборах парламента.

Но было поздно. Конституционный суд напомнил президенту положения национального законодательства, по которым парламент нельзя распускать, менее чем за 6 месяцев до выборов президента, даже если бы сам президент подал в отставку. Проведение (досрочных) парламентских выборов и президентских выборов в один день также не соответствует Конституции республики Молдова.


Собственно, это было известно и раньше. В данном случае решение Конституционного суда трудно объяснить тем, что его контролируют сейчас враги Додона из проевропейских фракций. Но также очевидно, что проевропейцы постараются использовать отсрочку роспуска в своих целях.

«Понятно, что, к сожалению, этот парламент – порождение смешанной системы Плахотнюка-Додона, останется до весны 2021 года. Но очень важно, как Молдова будет жить в этот период и кто будет управлять страной. Кто будет организовывать президентские выборы и досрочные парламентские выборы. Именно поэтому с мая Платформа DA сосредоточила внимание на отставке правительства Додона, которое разрушает и изолирует страну», – написал в своем «фейсбуке» депутат от платформы «Достоинство и правда» Александр Слусарь.

Додона спасает от утраты лояльного правительства только то, что проевропейцам пока не удается договориться не только с олигархическими депутатами, но и между собой. Их лидеры Андрей Нестасе и Майя Санду недавно рассорились и теперь никак не могут поделить между собой премьерское и президентское кресла.

Президент Додон, который испугался распускать парламент, когда это было законно, теперь хорохорится.

«Парламент себя скомпрометировал и состоит из многочисленных депутатов-перебежчиков и людей олигархии, и, как следствие, этот законодательный орган должен быть перезагружен. Мы будем опираться на волю народа и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства», – заявил сегодня Додон.

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