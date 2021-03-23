Додон дважды промахнулся

23.03.2021, Кишинев, Алиса Александрова

Экс-президент Молдовы Игорь Додон потерпел два поражения в один день. Сначала Конституционный суд отклонил запрос партии Додона на отмену указа действующего президента Санду о выдвижении кандидата в премьер-министры. А затем его депутатам парламента пришлось лишить иммунитета двух депутатов из союзной фракции ШОР, в результате чего парламентское большинство перестало, собственно, быть большинством.

Ответный удар Конституции

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Первый удар под дых считающийся пророссийским Додон и его сторонники получили в Конституционном суде. Социалисты оспаривали в КС указ прозападного президента Санду о выдвижении премьер-министром близкого к ней политика – Игоря Гросу. Последний возглавляет президентскую партию PAS, поскольку президент в Молдове не может занимать пост партийного лидера.

У депутатов Додона и Шора был свой кандидат на пост главы правительства – Марьяна Дурлештяну. После ее отказа они выдвинули кандидатуру молдавского посла в России Владимира Головатюка. Чтобы выдвижение состоялось юридически, оно должно быть скреплено указом президента.

Однако Санду выдвинула Гросу и отменять свой указ или издавать новый о выдвижении Головатюка не собиралась. Социалисты попробовали «помочь» президенту с отменой указа в Конституционном суде.

Санду и Гросу.

Конституционный суд разрешил спор в пользу президента Майи Санду. Гросу стал официальным кандидатом на должность главы правительства. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. «Конституция позволяет президенту выдвинуть собственного кандидата, если в парламенте нет сформированного большинства, которое выдвинуло кандидата» – заявила председатель КС Домника Маноле.

Прокурорский капкан

Второй удар правящая коалиция потерпела уже вечером, на заседании парламента. Генеральный прокурор Александр Стояногло, избранный на этот пост, кстати, и голосами социалистов с депутатами ШОР, потребовал лишить иммунитета двух депутатов правящей коалиции. Это Денис Уланов, действующий адвокат сбежавшего из Молдовы олигарха Илана Шора и Петр Жардан, экс-директор Международного аэропорта Кишинева.

Первый из депутатов обвиняется в том, что содействовал преступным группировкам беглых олигархов Влада Плахотнюка и Илана Шора в их плане по намеренному банкротству через неблагонадежные кредиты трех крупнейших молдавских банков в 2012-2014. Им удалось через подставных третьих лиц вывести из банков более миллиарда долларов, вследствие чего молдавская экономика обрушилась. Суммарный объем выведенных преступниками средств достиг 1/5 ВВП. По версии следствия Уланов не просто оказывал Шору и Плахотнюку юридические услуги, а был одним из соучастников преступного мероприятия.

Второй депутат в бытность президентом Кишиневского международного аэропорта принимал непосредственное участие в разработке и принятии соглашения о концессии этого государственного актива оффшорной фирмой, за спиной которой оказались Илан Шор и Влад Плахотнюк. Прокуратура утверждает, что Жардан, будучи государственным чиновником, намеренно допустил в концессионном соглашении такие нарушения, чтобы договор практически передал аэропорт олигархам в собственность без возможности возврата государству. Косвенно заявления прокуроров подтверждает тот факт, что и после перехода аэропорта по концессии к новым владельцам Жардан сохранил должность, а потом еще и получил продвижение по политической лестнице – в партии Илана Шора.

Социалисты вынуждены были поддержать отзыв иммунитета у обоих парламентариев, несмотря на то что они коллеги по правящей коалиции. В противном случае они бы дезавуировали свою связь с Плахотнюком и Шором, которые считаются самыми ненавистными в молдавском обществе лицами. За отзыв иммунитета Уланова и Жардана проголосовали 70 и 68 депутатов соответственно.

Из президента в диктаторы

Главным следствием заседания парламента стало фактическое уничтожение парламентского большинства. Без Уланова и Жардана у Додона с Шором в парламенте 51 депутат из 101. Однако еще один парламентарий из коалиции находится в реанимации с коронавирусом, еще двое тяжело болеют.

Парламентского большинства у социалистов и шоровской За-Молдову больше нет.

Именно в таком виде парламент придет к заседанию, на котором предстоит обсудить назначение премьер-министром ставленника Санду – Игоря Гросу. Последний уже заявил, что собирает команду, готовит программу правления и намерен предстать перед депутатами уже в ближайшее время. Если к этому времени в парламенте и возникнет ситуативное большинство, то явно в пользу президента.

«Решение Конституционного суда превращает Республику Молдова из парламентской в президентскую, когда последнее слово не за высшим законодательным органом, а за главой государства», – заявил экс-президент Игорь Додон. В бытность президентом он неоднократно заявлял о необходимости перехода к президентской форме, но после ухода с должности резко переменил мнение.

Утверждение пропрезидентского правительства в Молдове означает, что руками Санду Запад полностью возьмет в свои руки все ветви власти. Даже если она и решит проводить досрочные парламентские выборы, то их назначение и проведение тоже будет полностью зависеть от ее воли.