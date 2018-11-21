Додон фактически объявил Молдавию частью Русского мира

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Россия всегда будет являться стратегическим партнером для Молдовы, молдавская церковь является частью Русской православной, а русский язык будет родным для молдаван.

Об этом, выступая в Госдуме, заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам молдавского лидера, треть населения страны являются русскоязычными, а православие – основная религия в Молдове.

«Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнером для Республики Молдова. Никому не удастся разрушить дружеские, братские, культурные, духовные, экономические связи, которые наши народы строили веками… Почти все население Молдовы в большей или меньшей степени владеет русским языком, более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком повседневного общения, а русскому языку в Молдове законодательно придан статус языка межнационального общения.

Это очень важно, я вам хочу сказать в качестве президента, что мы будем это защищать. Знание русского языка для граждан Республики Молдова – это дополнительные плюсы и преимущества. Мы, конечно, должны изучать и другие языки, но русский язык в Молдове был и должен остаться дальше языком межнационального общения… Одна треть населения Республики Молдова – это русскоязычные.

Молдова должна сохранять свои духовные православные ценности. Кстати, Молдова – страна, в которой самый большой процент православных – в Молдове 98% населения – это православные люди, и у нас единая церковь, у нас единые ценности. Молдавская православная церковь – это часть Русской православной церкви. Так было, так есть, и так будет, я в этом уверен», – заявил Додон.

Ранее Додон отказал американцем в земле под новое здание посольства в Молдове.