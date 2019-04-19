Додон готов на коалицию с русофобами, но с важным условием

19.04.2019, Москва, Елена Острякова

Партия социалистов Республики Молдова готова создать коалиционное правительство с прозападным либеральным блоком ACUM при условии, что урегулирование приднестровской проблемы будет в сфере ответственности социалистов.

Такой тезис в очередной раз за последнее время сегодня в эфире телеканала Accent tv озвучил президент Молдовы Игорь Додон.

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«Все что касается внешней политики, обороны и приднестровской проблемы, отдайте эти направления социалистам. Потому что вы наломаете дров. Потому что, если вам отдадут приднестровское урегулирование, у нас будет еще один конфликт на Днестре», – сказал Додон.

Он признал, что социалисты совсем не доверяют ACUM, которых назвал «либералами и унионистами», но считает, что реально выстроить систему сдержек и противовесов.

«Мы совсем разные. Социалисты хотят дружить с Россией и не воевать с Европой и США. А они там все антироссийские с головы до пят. Если мы отдадим им всю власть, они как начнут вытворять. Из-за таких в начале 90-х война на Днестре была», – сказал Додон.

Напомним, что молдавский парламент больше двух месяцев не может начать работу, потому что прошедшие в него партии не в состоянии создать коалицию и избрать руководящие органы.

Если коалиция не будет создана, в стране должны пройти досрочные выборы. Это рискованно для партий, представленных в парламенте, поскольку есть возможность не улучшить, а ухудшить свой последний результат.

Именно поэтому социалистам, которые в результате последнего голосования не получили требуемого большинства голосов в парламенте, приходится рассматривать возможность неестественных коалиций со своими идеологическими противниками.