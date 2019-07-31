Додон и Санду разошлись по вопросу о российском ТВ

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Фракция Социалистической партии Молдавии, неформальным лидером которой является президент страны Игорь Додон, уже осенью поставит вопрос о возвращении трансляции российских телеканалов.

Об этом Додон заявил во время «прямой линии» в соцсети «Одноклассники», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас всех заставили смотреть то, что демократы во главе с Плахотнюком считали нужным. Надо дать возможным людям смотреть то, что они хотят. Мы будем добиваться изменений в законодательство. Реально ли это в нынешнем парламенте? Будем вести переговоры, разные позиции есть. Есть желание президента и Социалистической партии», – сказал Додон.

За день до этого партнерша Додона по правящей коалиции премьер-министр Майя Санду дала понять, что не приветствует возвращение российских новостных программ.

«Что касается пропаганды – мы это не обсуждали. Я понимаю, что были некоторые вопросы у Европейского союза, как принимали решения, с другой стороны бороться с пропагандой все равно нужно. Так что этот вопрос мы не обсуждали, и если обсудим, то решение должно быть такое, что бы все равно пропаганда не прошла» – сказала Санду в эфире tvc21.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.