Додон использует парад Победы как повод просить деньги у России

30.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает обговорить тему российского кредита с Владимиром Путиным в Москве 24 июня, когда там будет проходить парад в честь Великой Победы.

Об этом он заявил в эфире NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень рассчитываем, что возобновятся переговоры с Россией по поводу кредита. Вы знаете, я получил приглашение на парад Победы 24 июня. Попробую организовать и рабочую встречу мою с Путиным. Надеюсь, что это будет возможным. Я понимаю, что там будет много лидеров. Мы пообщаемся и о кредите, и о других вопросах, то, что касается текущей повестки дня», – сказал Додон.

Он дал понять, что молдавская оппозиция, которая ранее добилась признания российского кредита антиконституционным, теперь изменила свое мнение.

«Я надеюсь, что по кредиту с Россией мы все-таки вопрос решим и подпишем. И есть уверенность, что парламент, может быть, даже единогласно проголосует за это соглашение. Потому что нам эти деньги нужны для инфраструктуры», – сказал Додон.

Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кикузаявлял, что правительство обращалось в Москву с просьбой возобновить переговоры от кредита, но не получило ответа.

7 мая конституционный суд Молдовы отменил решение парламента страны о кредите в 200 млн евро, который предполагалось взять у России, чтобы покрыть часть дефицита госбюджета.

Проевропейский депутат молдавского парламента Серджиу Литвиненко, выступая в суде, назвал Россию «оккупантом» и заявил, что российский кредит «противоречит ориентации Молдовы на пространство западных ценностей».

Молдавский экономический эксперт Роман Киркэ считает, что кредит от РФ возможно оформить через выпуск еврооблигаций.

Додон заинтересован в получении кредита для выполнения социальных программ накануне выборов президента, где он планирует переизбраться на новый срок.