Додон испугался российского инвестора

14.01.2020, Москва, Елена Острякова

Новый владелец Кишиневского международного аэропорта российский бизнесмен Андрей Гончаренко пригрозил молдавским властям международным судом в случае, если они попробуют оспорить его право собственности на этот инфраструктурный объект.

Его слова приводит российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые действия должностных лиц, противоречащие решениям судов, принятые в популистских целях, будут иметь юридические последствия и оспариваться в международных судах. Я обладаю достаточными средствами для привлечения и оплаты работы ведущих мировых юридических компаний. У меня не возникает сомнений в легитимности соглашения и наличии серьезных юридических аргументов для судебного разбирательства на мировой арене», – сказал Гончаренко.

Он намекнул, что позиция молдавских властей может осложнить российско-молдавские отношения.

«Вызывает изумление решение руководства начать юридическую тяжбу с инвестором из дружественной страны с большой тратой на это бюджетных денежных средств, без очевидного результата для каждого гражданина республики, а не плодотворно работать по совместному развитию не только аэропорта Кишинева, но и других инфраструктурных проектов страны», – подчеркнул бизнесмен.

Ранее он опроверг слова молдавского президента Игоря Додона о том, что против него якобы возбуждены уголовные дела в России.

Додон заявлял о намерении отобрать у Гончаренко аэропорт в конце декабря, однако на первом заседании правительства Молдовы в этом году дело ограничилось поручением проверить факты, выданном министру внутренних дел. Депутаты от Социалистической партии Додона не стали подписывать требование проевропейской оппозиции созвать внеочередное заседание парламента по аэропорту.

В августе 2019 года компания Натана Ротшильда NR Investments Ltd приобрела 95% акций компании Avia Invest SRL, которая с 2013 года взяла в концессию Кишиневский международный аэропорт. За два месяца до этого прошлый собственник компании Avia Invest SRL олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.

В конце октября агентство публичной собственности Молдовы подало иск в суд против Avia Invest. В конце декабря 2019 года NR Investments Ltd объявила о прекращении участия в концессионной компании Avia Invest SRL и передала права на концессию российскому бизнесмену Андрею Гончаренко, бывшему топ-менеджеру «Газпрома». Гончаренко заявил намерении вкладывать в аэропорт значительные инвестиции с целью увеличения пассажиропотока.