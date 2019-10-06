Додон хочет напоить Путина
Президент Молдовы Игорь Додон хочет подарить своему российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения самодельное вино.
Об этом он заявил в эфире Четвертого молдавского телеканала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть несколько вариантов. К примеру, молодое вино из Садово, которое я сам сделал. Белое и красное… Он мне говорил несколько раз, что в Молдове вино хорошее именно в сезон. Вот мы как раз можем организовать», – сказал Додон.
Президенты встретится а полях предстоящего саммита глав государств СНГ 11 октября в Ашхабаде, а день рождения у Путина 7 октября.
Ранее Додон заявлял, что не будет инициировать выход из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон.
Он уверял, что, если Молдавию заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией, она «взорвется как Украина».
При этом Молдавия хотела бы покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.
«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет», – уверял не так давно Додон после формирования нового правительства в Кишиневе.
При этом ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья. Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.
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