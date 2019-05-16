Додон хочет остаться на двух стульях, но получить скидки от России

16.05.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова хотела бы, как и члены Евразийского экономического союза, покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.

Об этом в эфире телеканала «НТВ Молдова» президент Молдовы Игорь Додон.

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«Мы наблюдатели, но для нас сделали определенные шаги. Дальше можно добиться большего. Вопрос, который нас интересует, – это энергоресурсы. Россия продает их для членов без экспортной пошлины. На газ она составляет 20-25%. С учетом того, что у нас есть предпосылки для увеличения тарифа на газ, получение этой скидки для нас принципиально», – сказал Додон.

Ранее он заявлял, что тарифы на газ для в Молдавии могут вырасти на 35%, если Россия не предоставит скидку на голубое топливо.

Кроме того, Молдова столкнется с проблемами в начале следующего года, когда сократится транзит российского газа через Украину, а, следовательно, и транзит через Молдову на Балканы, который приносил деньги в бюджет и позволял не повышать тарифы.

Отметим, что при всех своих попытках добиться экономических преференций от России, Додон не спешит отказываться от уклончивой риторики в сфере геополитики.

Так, он заявлял, что молдавские социалисты не пророссийские или прозападные, а промолдавские и выступают за одновременное развитие отношений и с Востоком, и с Западом.

Додон также выдвинул тезис о «нейтралитете Молдовы по типу Туркменистана» (Туркмения максимально изолирована от институтов СНГ).

Он также не считает нужным выходить из Соглашения об Ассоциации с ЕС.

«Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон после парламентских выборов.