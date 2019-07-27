Додон хочет вернуть молдаванам «Россию24»

27.07.2019, Москва, Елена Острякова

Медийный рынок Молдавии нужно полностью либерализировать и вернуть трансляцию российских каналов в полном объеме. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала RTR Moldova, передавет корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все должны быть в равных условиях. Нужно снять все ограничения. Пусть телезритель сам выбирает, что хочет смотреть: «Россия24» или CNN. Посмотрим, сможем ли мы это сделать в нынешнем формате, но мы будем этого добиваться. Если мы найдем силы в рамках коалиции это решить, это нужно сделать. Это касается не только русских каналов, у правых тоже проблемы», – сказал Додон.

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Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что право на трансляцию программ российского Первого канала перешло от компании, принадлежащей бежавшему из страны олигарху Владу Плахотнюку, к компании, близкой к самому Додону.

«Я знаю, что еще в прошлом или позапрошлом году в России стоял вопрос о том, чтобы забрать у Плахотнюка ретрансляцию Первого канала. Мы знаем, что там происходит с этой ретрансляцией: берут хороший российский контент, передачи, которые люди любят и смотрят, и параллельно ставят свои новости, в которых бомбят ту же Россию. В Москве не раз обсуждалось, что нужно с этим как-то разобраться. Решили или нет на этом этапе, не знаю, не в курсе», – сказал Додон.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что право на трансляцию российского Первого канала в Молдавии перешло с 1 августа от компании Prime, принадлежащей Владу Плахотнюку, к Accent TV, который связывают Додоном.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом, на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

Игорь Додон тогда отказался подписывать закон, но решение прозападного парламента все равно вступило в силу. Додон обещал вернуться к рассмотрению этого вопроса в новом парламенте. Однако его временная союзница премьер-министр Майя Санду считает, что Молдавия должна продолжать «бороться с российской пропагандой».