Додон колеблется, куда ехать в случае победы: В Москву или бандеровский Киев

31.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон не уверен, что первый свой визит после переизбрания он нанесет в Москву.

Об этом он заявил в эфире телеканала RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается, куда поехать в первую очередь, мы окончательного решения не приняли. Четыре года назад я первый официальный визит провел в Москву. Не исключаю, что может быть Москва. А может быть Брюссель, может быть, Киев. Я готов поехать в любую страну в зависимости от того, какие внеочередные проблемы нужно будет решать. Что будет самое горячее – туда и поеду», – сказал Додон.

Вместе с тем он назвал восстановление отношений с Россией в числе успехов своего первого президентского срока.

«Важно, что мы сохранили баланс внешнеполитический и вернули стратегический разговор – партнерство с РФ. Достижением можно считать, что впервые было столько встреч с Приднестровьем и решений этих проблем», – сказал Додон.

Напомним, что за свой нынешний президентский срок Додон не смог выполнить обещания об укреплении позиций русского языка в Молдове. Напротив, именно при нем в 2018 году конституционный суд Молдовы признал «устаревшим» закон «О функционировании языков на территории МССР», в котором русский язык признавался языком межнационального общения. Такое решение суда «эквивалентно его отмене».

В июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, чтобы «не раскалывать правящую коалицию».

Молдова не вышла из Соглашения об ассоциации с ЕС, а офис НАТО продолжает процветать в Кишиневе.