Додон мечтает превратить Молдову в ласкового теленка

18.06.2019, Москва, Елена Острякова

Отношения России и Молдовы будут очень хорошими при правительстве лидера проевропейского блока ACUM Майи Санду.

Об этом в эфире телеканала «NTV Moldova» заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что сложный период в российско-молдавских отношениях уходит в прошлое. Я уверен, что при правительстве Майи Санду у нас будут наилучшие отношения с Россией, исходя из наших национальных интересов. Я очень надеюсь и практически уверен, что не будет тех казусов, когда граждан России возвращали с аэропорта. Вырастет и товарооборот, и количество туристов, которые будут посещать республику Молдова», – сказал Додон.

Сам он намерен уже в конце этой недели встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Минске, чтобы попросить о продлении для Молдовы режима беспошлинной торговли.

«Нужно срочно разобраться с ситуацией по газу. Я встречался с Миллером в начале июня в Санкт-Петербурге, мы договорились, что нужно начинать переговоры по новому договору о поставе газа и транзите», – сказал Додон.

При этом президент Молдовы не намерен отменять ни одного договора со странами Запада, хотя раньше грозился пересмотреть Соглашение об Ассоциации с ЕС.

«И со стороны РФ, и со стороны Запада в целом есть открытость и нет конфронтации: куда ты больше ездишь, куда меньше. Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет», – размечтался Додон.