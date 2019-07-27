Додон: Мне нужно лично говорить с Путиным

27.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон намерен лично решать проблему цены на газ в текущем году с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Без меня проблему с газом они не решат. Потому что нужно договариваться с русскими. О тарифах на газ нужно лично мне говорить с Путиным. Это политический вопрос, давайте говорить честно. Для того, чтобы получить скидку 25-30% за газ (а нам нужна такая скидка, иначе будет увеличение тарифов), мы назначили человека, которого знают в «Газпроме» – Вадима Чебана. Я позвонил Миллеру, согласовал его кандидатуру. Он прошел у них все кабинеты. Будет сейчас наводить порядок», – сказал Додон.

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Он пояснил, что намерен задействовать механизмы ЕАЭС.

«Я говорил с Козаком и обратился к президенту. Членам ЕАЭС Россия дает большую скидку, но мы наблюдатели. Моя задача убедить», – сказал Додон.

Отметим, что при всех своих попытках добиться экономических преференций от России, Додон не спешит отказываться от уклончивой риторики в сфере геополитики.

Так, он заявлял, что молдавские социалисты не пророссийские или прозападные, а промолдавские и выступают за одновременное развитие отношений и с Востоком, и с Западом.

Додон также выдвинул тезис о «нейтралитете Молдовы по типу Туркменистана» (Туркмения максимально изолирована от институтов СНГ).

Он также не считает нужным выходить из Соглашения об Ассоциации с ЕС.

«Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон после парламентских выборов.