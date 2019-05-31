Додон: Молдова не выживет без России

31.05.2019, Москва, Елена Острякова

Дружба между Россией и Молдовой насчитает 200 лет, и такие отношения будут продолжаться.

Об этом сегодня в Уфе на Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России» заявил молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора». .

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«Между Молдовой и Россией традиционно очень хорошие дружеские отношения. Я всегда говорил, что Россия — это стратегический партнер Молдовы. Без России Молдова как страна, как экономика, как государство не выживет. В экономике Россия — инвестор номер один в республике Молдова. В торговле у нас в прошлом году цифра один миллиард долларов. Кроме исторических, культурных, экономических у нас очень серьезные духовные связи. Молдова — единственная в мире страна, где доля православных 98%. Молдавская Православная церковь — часть Русской Православной церкви. Так было последние 200 лет, я уверен, так будет и дальше», – сказал Додон.

Он рассказал участникам форума о том, что Россия остается лидером по объему прямых инвестиций в Молдову.

«По итогам 2017 года этот показатель достиг 800 млн. долларов, или 24% от общего объема. В нашей стране действуют более 900 предприятий с российским капиталом. Кроме того, в 2018 году товарооборот между Молдовой и Россией составил 939 млн. долларов, или 11% общего объема. Однако молдавский экспорт в РФ составляет лишь 219 млн», – отмтетил президент Молдовы.

Он пригласил бизнесменов на Российско-молдавский экономический форум в сентябре

«Как страна, поверьте, мы очень открыты. На улице можно разговаривать на русском языке с любым прохожим», – резюмировал Додон.