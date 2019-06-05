Додон может не выполнить указаний Козака

05.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон может «обнулить» усилия вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака по выстраиванию в стране антиолигархической коалиции с целью отстранения от власти Влада Плахотнюка.

Об этом пишет сегодня «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, побывавший 3-4 июня в Молдове Козак высказал мнение о том, что стране нужна временная коалиция между партией социалистов Додона и проевропейским блоком ACUM, которые изменят законодательство и проведут перевыборы парламента строго по пропорциональной системе, чтобы исключить прохождение ставленников Плахотнюка. Примечательно, что сразу после заявлений российского политика, молдавские политсилы возобновили переговоры.

«Козак как тренер пытается вдохнуть жизнь в своего висящего на канатах подопечного — Игоря Додона — и настроить его на борьбу. Но Додон сражаться с Плахотнюком боится и всячески увиливает от боевых действий. Боится компромата, уголовных дел и того, что в итоге половина партии от него сбежит»,— заявил исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.

Эксперт не исключил, что Игорь Додон в итоге выберет союз с демократами Плахотнюка.

«Коммерсант» напоминает, что у Додона на этой неделе будет возможность обсудить формирование парламентского большинства лично с российским президентом Владимиром Путиным — на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Там же будет и господин Козак, который, кстати, провел в Кишиневе встречу и с разыскиваемым Россией господином Плахотнюком. Источники “Ъ” говорят, что лидер демократов использовал эту возможность, чтобы убедить собеседника в безопасности для Москвы создания большинства демократами и социалистами, а также дать гарантии учета российских интересов», – сообщает «Коммерсант».