Додон может победить в первом туре при минимальной явке благодаря пандемии

18.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президентские выборы в Молдове могут не состояться.

Об этом в эфире NTV Moldova заявил политолог Игорь Волницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, на этих выборах мы будем наблюдать самую большую пассивность со времен обретения Молдовой независимости. Причиной тому не только поведение политиков и те программы, с которыми они идут. Надо учитывать в первую очередь пандемию. Многие просто побоятся участвовать в выборах.

Если раньше каждый третий игнорировал выборы, то сейчас этот процент может быть и больше. Я допускаю, что выборы могут либо пройти на лимите, либо вообще могут быть признанными несостоявшимися из-за низкой явки», – сказал Волницкий.

По его мнению, в нынешних условиях молдавская диаспора не проявит той активности, которая ее раньше отличала. А это в свою очередь лишит голосов лидера оппозиции Майю Санду и позволит победить действующему президенту Игорю Додону уже в первом туре.

«Мобилизация на левом фланге будет намного больше, чем на правом. Не хочу обидеть команду Майи Санду. Возможно, они работают, но это не слишком видно на республиканском уровне.

Поэтому, возможно, при минимальной явке Игорю Додону удастся выиграть эти выборы уже с первого тура. Если бы не было такого кандидата как Ренато Усатый, его задача еще бы упростилась», – сказал Волницкий.

Чтобы выборы в Молдове были признаны состоявшимися, в них должно принять участие не менее 1,1 млн избирателей.