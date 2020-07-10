Додон намерен упразднить ПМР после своего переизбрания

10.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон обещает «интегрировать» Приднестровье в случае своего переизбрания президентом в ноябре.

Об этом он заявил сегодня в ходе прямого включения «Президент отвечает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из основных задач на следующий мандат – реинтеграция страны. Это стратегическая цель» – сказал Додон.

А пока президент Молдовы намерен потребовать от главы Приднестровья Вадима Красносельского ликвидировать контрольно-пропускные пункты в Зоне безопасности, которые Додон считает установленными незаконно. Встреча Додона и Красносельского должна состояться в течение июля.

Сегодня же посол по особым поручениям при МИД Молдовы Андрей Попов заявил о «незаконности нахождения» в Приднестровье российских военных.

«В настоящее время нет риска возобновления военных действий, это очевидно». «Больше нет необходимости прекращать вооруженные столкновения, и мы должны построить прочный мир со всеми партнерами в формате 5 + 2», – сказал Попов.

Напомним, Зона безопасности между участницами приднестровского конфликта покрывает территорию ПМР (~ 60% площади) и Молдовы (~ 5% площади). Зона имеет протяженность 225 км и ширину 12-20 км, разделена на три участка: Северный, Центральный и Южный и район с повышенным режимом безопасности – г. Бендеры. В Зону введены и осуществляют службу совместные миротворческие силы от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья с участием военных наблюдателей от Украины.