03.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Парад Победы, Политика, Приднестровье, Россия, СНГ2
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Додон направит роту гвардейцев в Москву


Президент Молдовы Игорь Додон распорядился, чтобы во время парада на Красной площади его сопровождали 75 солдат из почётного караула – элитного подразделения Национальной армии.

Об этом сообщает молдавский сайт eNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Молдова Игоря Додона контингент из 75 солдат роты почетного караула примет участие в параде 24 июня на Красной площади», – подтвердила пресс-секретарь Министерства обороны Алла Диакону.

Ранее Додон признался, что рассчитывает обговорить тему российского кредита с Владимиром Путиным. 7 мая конституционный суд Молдовы по заявлению прозападной оппозиции отменил решение парламента страны о кредите в 200 млн евро, который предполагалось взять у России, чтобы покрыть часть дефицита госбюджета.

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