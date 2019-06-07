Додон нашёл оправдание тому, что Молдова пытается усидеть на двух стульях

07.06.2019, Москва, Елена Острякова

Если Молдову заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией, она «взорвется как Украина». Об этом на открытии Санкт-Петербургского экономического форму заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень часто большие игроки ставили условия перед такими странами, как мы: выбирайте, с нами ли против нас. Известно, что нас пытался Запад затянуть против России. Что поменялось, я это чувствую по моим диалогам с Путиным, Макроном, Меркель, – они стали понимать принцип взвешенной внешней политики. Потому что, если сейчас Молдову поставить перед выбором, она взорвется, как Украина», – сказал Додон.

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Он полагает, что Молдова сможет на своем примере показать, как создавать мост между Западом и Востоком.

«Республика Молдова может в ближайшее время стать примером баланса. У нас общая граница с ЕС и НАТО. У нас нет границы с ЕврАзЭС — между нами Украина. Но у нас есть соглашение и с ЕС, и с СНГ. Мы первая страна, получившая статус наблюдателя в ЕврАзЭС. Нет другой страны в регионе, которая имеет такую сбалансированную внешнюю политику. Поэтому бизнесу будет выгодно инвестировать в нас», – сказал Додон.

Ранее он заявлял, что Молдова хотела бы, как и члены Евразийского экономического союза, покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.

Додон не считает нужным выходить из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон после парламентских выборов.